Mai più scarico, il cellulare prende energia dalle carezze

11:32 - E' stato costruito un generatore in grado di ricaricare il cellulare usando gli elettroni prodotti dal corpo umano. Il dispositivo, che si chiama Steg, produce energia quando un dito o il palmo della mano toccano uno strato di materiale conduttivo. La ricerca è stata condotta presso la Peking University e pubblicata su Applied Physics Letters.

Come l'ambra con la lana - Questo generatore usa l'effetto triboelettrico, ossia il fenomeno che consiste nel trasferimento di cariche elettriche tra materiali diversi quando vengono strofinati fra loro. L'esempio classico è la bacchetta d'ambra che si sfrega con un panno di lana.



Elettroni dalla pelle al telefono - I ricercatori pechinesi hanno creato un generatore in grado di immagazzinare questo tipo di carica dal contatto corporeo.



Negli ultimi esperimenti, il team guidato da Bo Meng ha rivestito un cellulare con uno strato trasparente dello speciale generatore. Appena l'utente picchietta il materiale gli elettroni passano dalla pelle al telefono. La squadra di ricerca sta lavorando per far agire lo Steg come una fonte di energia per dispositivi indossabili come i sensori medici. I futuri modelli potrebbero essere usati per dare la carica a dispositivi più grandi e, addirittura, a edifici.