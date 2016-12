Lavoro, Jobberone lancia il nuovo sito web

15:36 - JobberOne, la piattaforma dedicata al mondo del lavoro, a due anni dalla prima versione, si rinnova completamente e lancia un nuovo sito Web più semplice, utile, ma soprattutto integrato con i social media. Un restyling incisivo e complessivo, tanto nella grafica quanto nei contenuti.

Il look è decisamente più essenziale e moderno.



La seconda versione della piattaforma prende ispirazione dal concetto di bacheca pubblica, dall’idea di una grande piazza nella quale tante persone si incontrano, si scambiano opinioni e cercano risposte a dubbi e curiosità. Il sito è strutturato su uno schema easy to use, una linea diretta con il “mondo del lavoro”.



In prima pagina ci sono gli ultimi articoli pubblicati, sulla bacheca le offerte e gli annunci di lavoro, nella sezione “curriculum” la possibilità di registrarsi o accedere alla piattaforma e di aggiornare il proprio profilo. Elemento distintivo è la spiccata propensione social della piattaforma e la sua piena integrazione con tutti i principali social media di riferimento.



Jobberone, infatti, è uno dei primi progetti di questo genere in Italia che punta a sfruttare al massimo le potenzialità offerte da Facebook, Twitter, Google+.

La parola d’ordine è “interattività”.



In pochi click ciascun utente può essere indirizzato verso annunci di lavoro e contenuti sempre molto interessanti. Privati e aziende possono così cercare i profili più performanti e stabilire un rapporto diretto basato su empatia e fiducia.



Insomma, JobberOne.com è una piattaforma pensante, sveglia e sfrontata, consultabile da pc e da tutti i dispositivi mobile.



Non c’è più tempo da perdere, il mondo del lavoro sta aspettando!