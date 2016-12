La nuova frontiera degli hacker: frigo e automobili

15:33 - Come in ogni cosa, anche la tecnologia ha i suoi lati negativi. Sicuramente aiuta a facilitare la vita quotidiana ma attira sempre di più i cyber criminali. Il 2013 è stato all'insegna di attacchi ai sistemi Android e Ios di smartphone e tablet, senza dimenticare Xp per i personal computer. Il 2014 potrebbe riservare qualcosa di più inquietante. Elettrodomestici e oggetti "smart" sono il futuro degli hacker

2013 - Accedere ai dati personali, conti in banca, numeri di carte di credito, contatti, indirizzi e chi più ne ha più ne metta, ormai è diventato quasi un gioco da ragazzi. Sono miliardi i pc spiati e colpiti da virus. Nemmeno i programmi per proteggere i nostri hardware da questi attacchi sembrano essere sufficienti.

2014 - Ancora più nero si prospetta quest'anno dove, oggetti casalinghi o che fanno parte della nostra vita quotidiana, stanno diventando ogni giorno più smart. Quasi tutto si può comandare a distanza: frigoriferi, forni, tv, sistemi d'allarme, aria condizionata, per non parlare delle automobili che stanno anche imparando a leggere i messaggi arrivati negli smartphone tramite una semplice connessione. Qualche click e gli hacker potranno: sapere quando le abitazioni saranno vuote, pronte per essere svuotate; guidare a distanza le nostre macchine ecc ecc... Insomma un vero e proprio invito verso chi fa del cybercrime la sua vita.