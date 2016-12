L'auto senza conducente di Google è pronta ad affrontare la città

12:57 - L'auto senza conducente di Google si prepara ad affrontare percorsi urbani potenzialmente ricchi di "pericoli": pedoni, vetture in doppia fila e lavori stradali. Nel video vengono mostrati i grandi successi della "self-driving car" di Google tra le strade della città. L'auto era stata fino ad ora testata solo in autostrada.

"Si tratta di un notevole passo in avanti - spiega Google - perché guidare in un contesto urbano, magari congestionato dal traffico, è molto più complesso che portare l'auto su un rettilineo". "Ci sono centinaia di oggetti diversi che si muovono" scrive Chris Urmson, direttore del progetto della "self-driving car". Per questo, aggiunge, ''abbiamo migliorato il nostro software in modo che possa individuare contemporaneamente questi 'oggetti'', tra i quali pedoni, autobus e altro". Nel video pubblicato online l'auto percorre le strade nei dintorni del Googleplex a Mountain View, in California.Tanti ancora i problemi da risolvere, secondo Google ma l'auto del futuro intanto ha già percorso 700mila miglia senza conducente.