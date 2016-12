11 settembre 2014 Iphone6, la concorrenza si diverte a prenderlo di mira sul web Le grandi case di telefoni cellulari si sono scagliate contro il melafonino Tweet google 0 Invia ad un amico

17:47 - Nemmeno il tempo di essere presentato al pubblico che l'Iphone6 è diventato il soggetto più preso di mira dalla rete, soprattutto da parte dei maggiori concorrenti.

La Samsung ha pubblicato sul canale video Youtube una serie di mini spot che prendono di mira i difetti tecnici del nuovo melafonino e, soprattutto, la diretta streaming dell'evento che non ha funzionato a dovere. I display più grandi, ignorati apertamente in passato, sono stati un altro elemento fondamentale della campagna della Samsung. In Belgio è stata lanciata anche la campagna #aPearForAnApple: Samsung acquisterà una pera presso i rivenditori di frutta belgi, per ogni tweet condiviso che contenga questo hastag.

Sony invece ha deciso di cambiare lo slogan "Bigger than bigger" in "Better than bigger" invitando i consumatori a non scegliere solo la grandezza ma la qualità: cioè un loro smartphone.

Htc decide, invece, di far risaltare le troppe similitudini tra i modelli della loro azienda e i nuovi Iphone.

Se il detto "Non importa che se ne parli bene o male, basta che se ne parli" vale, allora Apple può sorridere: ha fatto assolutamente centro!