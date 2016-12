Informatica, Google premia la Statale e la Sapienza

07:43 - Un milione di dollari per un progetto nel settore informatico. E' il premio di Google per l'Università Sapienza di Roma e la Statale di Milano, per un progetto nel settore informatico. Si tratta del Google Focused Research Award, assegnato per la prima volta a un gruppo di ricerca italiano.

Il progetto premiato, intitolato 'Web Algorithmics for Large-scale Data Analysis', vede la collaborazione di due gruppi di ricercatori: Aris Anagnostopoulos, Flavio Chierichetti, Stefano Leonardi e Alessandro Panconesi, della Sapienza, e Paolo Boldi e Sebastiano Vigna, della Statale.



Il premio di un milione di dollari permetterà agli studiosi di usufruire delle infrastrutture del colosso statunitense di Mountain View, oltre che del suo consolidato know-how, e di portare avanti, per almeno due anni, la propria ricerca sull'algoritmica per l'industria di Internet. "Lo sviluppo e l'adozione di un nuovo algoritmo - ha spiegato Leonardi - ha il potere di rivoluzionare il settore industriale del Web di cui beneficeranno tutti i paesi e le imprese che investiranno in formazione, ricerca e sviluppo delle tecnologie informatiche per Internet".



Il progetto sull'algoritmica riguarda alcuni tra i temi più caldi della ricerca avanzata in questo settore, strategico sia da un punto di vista scientifico che economico: il progetto di ricerca permetterà infatti di migliorare la diffusione dell'informazione nelle reti sociali, ottimizzare i mercati e la vendita di pubblicità online, il data mining per le reti di grandi dimensioni e lo sviluppo di algoritmi efficienti per i Big Data e le tecnologie Cloud.