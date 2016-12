Ignorati su Facebook? Cala l’autostima

10:41 - Facebook e Twitter sono i social network più usati al mondo e ogni giorno migliaia di utenti pubblicano post, condividono foto nella speranza che i propri amici mettano almeno un "Mi piace". Ma quando questo non succede? Quando un post viene completamente ignorato come si sente l'utente? Secondo lo studio "Threats to belonging on Facebook: lurking and ostracism" (“Minacce alla appartenenza su Facebook: ostracismo in agguato ”) condotto da un team della scuola di psicologia dell’Università del Queensland in Australia, l’accumulo di post che non si guadagnano nemmeno un “mi piace” e la conseguente assenza di interazione possono condurre alla svalutazione di sé.

Il dottor Stephanie Tobin, professore di Queensland, assieme con un gruppo di collaboratori, hanno effettuato due test per capire il livello in cui i siti sociali influenzano lo stato d'animo di una persona.



Nel primo studio- i ricercatori hanno preso un gruppo di utenti di Facebook piuttosto attivi nella pubblicazione di informazioni, per poi dividerli in due sottogruppi: alla prima metà è stato detto di rimanere attivi sul social network, con le consuete operazione di commento, condivisione, scrittura. All’altra metà del gruppo è stato chiesto di essere passivi e di restare a guardare gli amici che, invece, si sbizzarrivano tra post e altre attività tipiche. Il risultato è il seguente: le persone che non hanno potuto partecipare hanno registrato più bassi livelli di appartenenza e senso di esistenza, per un peggior benessere personale.



Nel secondo studio, i partecipanti hanno potuto partecipare alle attività di Facebook, come normalmente avrebbero fatto. Tobin ha però fatto in modo che, a loro insaputa, queste persone non ricevessero alcun feedback sui loro commenti o condivisioni. Il risultato: abbassamento del livello di autostima e minor senso di appartenenza alla community, come fossero degli invisibili.



Un semplice clic su "mi piace" può modificare lo stato d'animo di una persona. Questa è una risposta abbastanza dura da un luogo che dovrebbe farci sentire tutti caldo e al sicuro.