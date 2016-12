6 luglio 2014 Idee, ottimismo e nuovi posti di lavoro Nasce sul web l'Edicola dell'Innovazione Alessandro Cacciato e il suo staff raccontano le realtà più interessanti del momento: "Le imprese innovative stanno generando i nuovi Anni '60" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:16 - "Le imprese innovative stanno generando, nel silenzio dei loro piccoli laboratori, i nuovi Anni '60. Oggi possiamo documentare la ripartenza dell'economia italiana". Alessandro Cacciato e il suo staff raccolgono nella loro Edicola dell'Innovazione le realtà più interessanti per il presente e per il futuro del Paese. Con interviste, video e articoli, danno spazio a chi, grazie a un'idea innovativa, genera occupazione e nuovi posti di lavoro.

"Le interviste realizzate si basano su successi in progress e non su ipotesi e progetti futuri; un elemento fondamentale è che molte aziende innovative sono state create da giovani under 40 i quali, nonostante la crisi internazionale, sono riusciti a generare un'impresa senza chiedere niente a nessuno, spesso con pochi fondi, puntando tutto sull'ottima formazione, sulla conoscenza dei mercati internazionali ed attraverso un uso consapevole della Rete Internet e dei suoi canali", spiega Cacciato.



Con l'Edicola dell'Innovazione è nato un vero e proprio format: in un tempo breve, tra il minuto e mezzo e i tre minuti, si vuole raccontare queste realtà diffondendo ottimismo e voglia di fare in un Paese, l'Italia, che ha bisogno di crederci. "Il format contiene un messaggio sociale molto forte: bisogna credere fortemente nelle proprie idee, su se stessi, puntando sulla formazione, sulla conoscenza dell'inglese, nello sfruttare correttamente le proprie forze e, soprattutto, che per raggiungere il successo bisogna sbagliare, che da elemento negativo deve essere sdoganato come tappa, a volte necessaria, per raggiungere l'obiettivo", conclude.



Il progetto è stato sviluppato all'interno dell'associazione culturale "Più Sicilia".