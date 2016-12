28 gennaio 2014 I Google Glass avranno 4 montature Potranno essere graduati e da sole Svolta fashion per liberare gli occhiali smart della cosiddetta aria "da sfigato". Intanto, l'avversario-alleato Samsung prepara i Galaxy Glass Tweet google 0 Invia ad un amico

18:49 - L'ultima frontiera della tecnologia indossabile è il design e l'utilità. Per questo, il colosso di Mountain View ha pensato di unire alle funzioni informatiche dei Google Glass anche le montature e di fornire lenti graduate e da sole. Frattanto, Samsung sta preparando i suoi Galaxy Glass. Chissà se gli occhiali hi-tech riusciranno a sbaragliare gli smartphone che, nel 2013, hanno toccato la cifra storica di un miliardo di vendite.

Troppo "da imbranati" - Disponibili da aprile solo nella versione Explorer riservata agli sviluppatori di applicazioni, accanto alle lodi per le funzionalità informatiche, i Google Glass hanno ricevuto anche sonore critiche. Soprattutto per il loro aspetto. Sì, perché, andando in giro con gli occhiali smart in molti si sono accorti di essere oggetto di occhiatacce in metro o per strada. Una percezione negativa dell'oggetto che ha indotto qualcuno a lasciare gli "occhiali magici" dentro il cassetto. Marcus Wohlsen di Wired.com ha scritto qualche mese fa che i Google Glass erano una tecnologia "too dorky to live", troppo da imbranati per vivere.



Svolta fashion - Nell'azienda, quindi, hanno preso le necessarie contromisure per evitare che il gioiellino (che sarà in commercio al costo di 1.500 dollari) finisca in un bluff. Quindi, con una strizzatina d'occhio alla moda, il colosso di Mountain View fornirà la scelta di quattro montature, con l'aggiunta, però di 250 euro. Inoltre, chi ha problemi di vista potrà scegliere le lenti graduate. Ci sarà anche la versione da sole.



L'avversario-alleato Samsung – Proprio negli ultimi giorni, però, il Korea Times ha fatto sapere che la Samsung non intende stare a guardare e vuole proporre una sua versione, i Galaxy Glass. Secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere in commercio da settembre di quest'anno. Ancora ignota, invece, la data di rilascio dei Google Glass che dovrebbe, comunque avvenire entro il 2014. Eppure, le due società, unite dalla concorrenza contro la Apple hanno deciso di condividere i brevetti per dieci anni. Staremo a vedere.



Record vendite di smartphone - Mentre lo wearable computing è il futuro della tecnologia, il presente (e il recente passato) sono gli smartphone. Secondo la società di analisi International Data Corporation (Idc) nel 2013 il numero di smartphone venduti ha toccato per la prima volta nella storia la cifra da capogiro di 1 miliardo registrando una crescita del 38,4% rispetto al 2012. Samsung mantiene la leadership del mercato globale, doppiando Apple. Terza sul podio la cinese Huawei.