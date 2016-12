I consigli "social" di Checco Zalone in un mini spot destinato ai ragazzi

12:34 - Checco Zalone dispensa consigli sull'uso corretto dei social network in una campagna della polizia postale per l'uso sicuro della Rete. Un mini spot che combatte la dipendenza da telefonini e computer ed esorta i ragazzi a vivere della vita reale : "Per entrare nel cuore di una persona non c'è bisogno di una porta Usb". Poi elenca, a modo suo, alcune altre "regole" per utilizzo dei social network: "La prima: lavatevi; la seconda: incontratevi nelle piazze come facevo io, e abbracciatevi. Lavati".