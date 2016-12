28 maggio 2014 Google tenta la rivoluzione dei trasporti, ecco la prima vettura senza autista Le automobili "non avranno un volante, il pedale dell'acceleratore o il pedale del freno ", ha spiegato l'azienda Tweet google 0 Invia ad un amico

10:14 - Qualche cosa era già nell'aria nei mesi scorsi, adesso arriva la conferma di Sergey Brin, co-fondatore di Google: l'azienda è al lavoro per la creazione di un veicolo "che si guida da solo". Le automobili saranno "progettate per operare in sicurezza e in modo autonomo senza la necessità di intervento umano. Non avranno un volante, il pedale dell'acceleratore o il pedale del freno ", ha spiegato l'azienda, facendo trapelare le prime immagini del prototipo.

La prima "trance" del progetto, ha detto Brin, prevede la creazione di circa 100 vetture, che potranno raggiungere una velocità massima di 40 km orari. "Vogliamo ripensare il sistema dei trasporti - spiegano da Google -, sia per renderlo più sicuro, sia per far sì che chi non può più guidare, come per esempio le persone anziane, possa comunque muoversi autonomamente".