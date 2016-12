Goat Simulator, il videogame dove una capra impazzita distrugge tutto

07:00 - Il primo aprile uscirà Goat Simulator, il videogioco in cui il protagonista è una capra, e il suo unico intento è quello di distruggere tutto quello ha davanti agli occhi. Il gioco è stato realizzato da Coffee Stain Studios e Gone North Games e il trailer ha già riscosso un notevole successo sul web.

Goat Simulator è ispirato ai giochi di Skating, solo che in questo caso, al posto che esserci un uomo a compiere acrobazie in aria e distruggere case e palazzi, c'è una capra. Apparentemente potrebbe sembrare un gioco stupido, e proprio il fatto che la sua uscita sia il primo aprile, in concomitanza con il giorno del "pesce d'aprile", ha fatto nascere parecchi dubbi sulla sua veridicità.



Tuttavia il trailer di lancio ha confermato la sua uscita, e tra qualche giorno sarà possibile acquistarlo o prenotarlo già adesso sul sito goat-simulator.com . La clip è una remake-parodia del famoso trailer montato al contrario di Dead Island, il videogame in cui uomini, donne e bambini vengono uccisi da zombi impazziti.