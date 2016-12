GlipMe Sync 2.1: contatti dallo smartphone alla rubrica cloud

17:09 - GlipMe Sync 2.1 è una piattaforma italiana che permette agli utenti di inserire un nuovo contatto sul telefono, e ritrovarlo nella rubrica cloud, sia essa personale o aziendale.

Il servizio è molto semplice da usare, basta aggiungere il numero telefonico sulla rubrica di qualsiasi smartphone, e una volta inserito verrà importato in Glipme. Se ad esempio è stato inserito nell'account aziendale in poco tempo sarà disponibile a tutti gli utenti dell'azienda. Non è necessario installare nessuna nuova app, o cambiare la rubrica integrata del telefono in uso per usufruire del servizio, ed è gratuito.



Il servizio, disponibile sul sito Glipme.com, offre strumenti moderni per archiviare, condividere e valorizzare i propri contatti, e provvede inoltre automaticamente a mantenere aggiornati i recapiti, sia dai social network, contattando direttamente le persone. Gli utenti Glipme in questo modo hanno sempre a disposizione i giusti recapiti sullo smartphone e nelle tradizionali rubriche di PC e tablet.