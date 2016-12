Febbraio da record per Tgcom24: quasi un miliardo di pagine visitate

16:51 - Il mese di febbraio si è chiuso con importanti traguardi per il sistema Tgcom24: i lettori hanno consultato quasi 917 milioni di pagine tra web e mobile. Un'impennata del 28 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e record assoluto per la testata. In totale sono stati 716 milioni le pagine viste da pc e più di 200 milioni quelle fruite da smartphone e tablet, con un'impennata del 53 per cento rispetto al febbraio del 2013. Sempre su piattaforma mobile record di lettori diventati ormai quasi sei milioni, con un +71 per cento rispetto al 2013. Oltre 22 milioni, invece, i lettori da pc.

Nel mese di febbraio i lettori di Tgcom24 hanno seguito con particolare interesse l'avvicendamento al Governo tra Enrico Letta e Matteo Renzi: la sezione politica ha totalizzato infatti, quasi 41 milioni di pagine lette (+485 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). I lettori unici delle notizie di politica sono diventati oltre un milione (+103 per cento).