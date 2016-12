Famiglie e coppie italiane più legate grazie a social network e smartphone

12:23 - Gli italiani sono i primi in una speciale classifica: sono quelli che utilizzano più frequentemente la tecnologia per restare in contatto. E' quanto emerge dallo studio Samsung Technomic Index. Le famiglie del Bel Paese scelgono infatti dispositivi come smartphone e tablet per alimentare amicizie e relazioni con i parenti, soprattutto quando si vive lontano. Anche in amore l’innovazione gioca un ruolo importante, all’inizio come alla fine di una relazione.

Sondaggio online - Lo studio è stato condotto tramite questionario online tra il 14 e il 28 aprile 2014 da Ipsos Mori e commissionato dallo European Samsung Lifestyle Research Lab, l’analisi ha coinvolto 5.000 persone tra i 18 e i 65 anni in 5 Paesi europei (Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna). Ecco cosa emerge: solamente il 53% degli italiani vive nella stessa città in cui risiede la famiglia di appartenenza, dato superiore alla media europea (33%) e in calo rispetto al 61% registrato dalla generazione precedente.



Primi in classifica - Per restare in contatto con i propri cari o annunciare avvenimenti speciali, gli italiani sono coloro che in Europa utilizzano più frequentemente strumenti tecnologici. Più di un terzo della popolazione in Italia (38%) li adotta per comunicare con i propri genitori più di una volta al giorno, seguita a ruota dalla Spagna (36%) ma decisamente distante da quanto accade in Gran Bretagna (18%), Germania (13%) e Francia (11%). I fratelli si sentono invece almeno ogni 2/3 giorni (60% contro il 40% della media europea); mentre nipoti e nonni interagiscono grazie ai dispositivi tecnologici almeno una volta a settimana (65% contro il 57% della media europea).



Auguri - La tecnologia entra in gioco anche per gli auguri di compleanno, che si fanno sempre più tramite sms (19% in Italia, 21% in Europa), social network (15% in Italia, 16% in Europa) e servizi di messaggistica istantanea (15% in Italia, 13% in Europa), così come per augurare un buon Natale e felice anno nuovo dove un terzo degli italiani (36% contro il 31% della media europea) predilige gli sms. Le relazioni sentimentali trovano nella tecnologia un prezioso alleato: gli italiani vincono la timidezza affidandosi per il 75% agli strumenti tecnologici per fare la prima mossa con un potenziale partner. Sms (15%), servizi di messaggistica istantanea (12% vs solo il 3% nel resto d’Europa) e social network (7%) sono infatti sempre più utilizzati per il primo invito a cena. L’innovazione aiuta inotre il romanticismo: quasi un terzo (30%) degli italiani utilizza gli sms per dare la buonanotte alla persona amata.