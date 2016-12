Facebook smentisce: nessuna apertura per l'iscrizione aglii under 13

13:05 - Facebook non apre il social network agli "under 13". L'indiscrezione era stata pubblicata dal sito statunitense Politico.com nei giorni scorsi ed era rimbalzata su diverse testate, ma un comunicato precisa la posizione dell'azienda. "Facebook non ha annunciato l'apertura del social network ai minori di 13 anni - si legge nella nota -. La domanda relativa al brevetto oggetto di discussione è stata presentata due anni fa a seguito di un confronto con esperti, associazioni ed istituzioni dal quale era emersa la necessità di rafforzare ulteriormente la tutela dei minori su Facebook".

"Questo - aggiunge ancora la società di Zuckerberg - anche alla luce delle ricerche che evidenziavano l'aumento dei ragazzi di età inferiore ai 13 anni che si iscrivevano al social network mentendo sulla propria età, spesso aiutati dai loro stessi genitori. Come ogni società responsabile abbiamo cercato possibili soluzioni a questo problema. La domanda per un brevetto svolta due anni fa - conclude Facebook - non rappresenta in alcun modo un indice di attività future in questo ambito".