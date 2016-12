19 giugno 2014 Facebook si blocca e poi chiede scusa Social network inaccessibile e scatta subito il panico tra gli utenti. Dopo quasi mezz'ora il sito torna online Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - Nuovo blocco mondiale per il social network Facebook. La piattaforma è rimasta inaccessibile per circa mezz'ora. Non è chiaro si sia trattato di un fermo tecnico per magari qualche aggiornamento oppure di un blocco dovuto a problematiche informatiche. Nel frattempo, come già successo, su Twitter è montato il "dramma" e l'hashtag #facebookdown è subito balzato tra i primi trend mondiali.

Facebook ha poi ammesso l'inconveniente e ha chiesto scusa agli utenti. "Questa mattina, si è verificato un problema che ha impedito ad alcune persone di postare su Facebook per un breve periodo di tempo. Facebook ha risolto velocemente la criticità ed è stato ripristinato al 100%. Facebook si scusa per lo spiacevole inconveniente": questo lo stringato comunicato diffuso dal social network.



In Italia tra gli studenti c'è chi aveva ipotizzato che il "crash" fosse dovuto al fatto che molti si erano connessi contemporaneamente cercando le soluzioni della seconda prova della maturità sul social network. "Molto probabilmente no, ma sicuramente chi ha cercato le soluzioni su Facebook si è trovato in difficolt", ha scritto in una nota tra il serio e faceto il sito Skuola.net.