Facebook, in arrivo l'opzione per modificare la video-storia

15:43 - In un minuto un riassunto di tutti gli avvenimenti importanti di ogni utente dalla nascita d Facebook. Il "LookBack" è stato il regalo del social più famoso al mondo per festeggiare i suoi 10 anni. Chi l'ha apprezzato e chi meno ma il video-ricordo è apparso sulla maggior parte delle bacheche. Visto, però, che qualcuno si è detto insoddisfatto Mark Zuckerberg è già al lavoro per trovare uno strumento in grado di modificarlo a proprio piacimento.

Il filmato - che ogni utente può visualizzare sul "lookback" del sito - era stato pensato per raccogliere in modo automatico i momenti più significativi che ciascuna persona ha condiviso con i propri amici su Facebook, dal momento della sua iscrizione ad oggi. Dopo alcune lamentele di foto non appropriate, commenti o "like" su post non graditi, ex che compaiono a discapito dei nuovi fidanzati... Presto però, come confermato dall'azienda, sarà disponibile un pulsante per modificare il video e inserire ciò che ognuno di noi ritiene più importante e significativo. Sicuramente non è quello che avevano pensato ai piani alti del Social ma potrebbe diventare presto una nuova moda con lunga vita. Creare filmini brevi con foto e testi da condividere con amici....