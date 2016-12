eBay vittima di un cyberattacco"Utenti devono cambiare la password"

21:12 - eBay denuncia di essere stata vittima di un cyberattacco, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, e chiede ai propri utenti di cambiare la password. Il sito di aste online, comunque, rassicura che "non sono stati compromessi" i dati su Paypal né quelli finanziari. I vertici della piattaforma web stanno lavorando con le autorità e gli esperti di sicurezza.

Comunicazione ufficiale - I vertici del sito hanno emesso una nota, per fornire istruzioni agli utenti del portale. "eBay inizierà a chiedere nel corso della giornata ai propri utenti di cambiare la password a causa di un cyberattacco che ha compromesso un database contenente password e altri dati non finanziari. Dopo aver condotto indagini approfondite sulle proprie reti, la società ritiene che non ci siano prove di accessi non autorizzati a informazioni finanziarie o carte di credito. In ogni caso cambiare password è la cosa migliore", si legge nel comunicato.



Login non autorizzati - Durante i cyberattacchi sono state "rubate" le credenziali per il login di alcuni dipendenti, il che ha reso possibile l'accesso alla rete aziendale a persone non autorizzate. "Il database, compromesso fra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, includeva i nomi, le password, gli indirizzi email, l'indirizzo fisico, il numero di telefono e la data di nascita dei clienti eBay", prosegue la nota di. Nel frattempo, il sito di aste sta lavorando con gli esperti di sicurezza online per tutelare gli utenti e individuare nuovi accorgimenti anti hacker.