Conto alla rovescia per l'iPhone 6 Gratis l'ultimo album degli U2?

16:51 - L'attesa per la presentazione ufficiale della nuova creazione della Apple è quasi finita. Il 9 settembre uscirà allo scoperto il nuovo iPhone 6, su cui tanto si è detto e si continua a dire. Per la gioia di molti, finalmente verrà risolto anche il "giallo" sulla presenza o meno dell'ultimo album degli U2 sul cellulare dell'azienda di Cupertino.



Le tappe - Ma come hanno atteso il lieto evento gli appassionati? Prima è uscito il video sul canale YouTube russo Rozetked, in cui l'iPhone 6 viene esaminato, è il caso di dirlo, da capo a piedi. La mela realizzata in liquid metal e il colore "space grey" sono uguali a quello dell'iPhone 5s, ma le nuove potenzialità sono tutte da scoprire. Il video stesso evoca una perfezione e un'efficienza superiori a quelle viste finora. Come la scheda logica con chip "nfc", che servirà per effettuare i pagamenti via mobile. Questa seconda rivelazione ha messo l'acquolina in bocca tutti gli appassionati, dal momento che si parla di commissioni inferiori sulle transazioni che passeranno attraverso lo smartphone.

Gli U2 sul cellulare? -Tra le indiscrezioni, la più curiosa e controversa è quella della presenza dell'ultimo album degli U2 caricato in anteprima sull'iPhone 6. Un album dal titolo ancora segreto, di cui si sa davvero poco. Secondo alcuni, la celebre band irlandese salirà addirittura sul palco del Cubo bianco costruito dietro al Flint Center for the Performing Arts di Cupertino, dove è programmata la presentazione. Proprio là, 30 anni fa, venne presentato il primo Macintosh. Per sapere come andrà a finire bisognerà aspettare il 9 settembre, visto che la prima smentita è stata cancellata subito dopo.



I racconti - Ormai siamo quasi arrivati alla data fatidica, e c'è chi l'ha addirittura anticipata. La presentazione avverrà alle 10 del mattino (le 19 italiane) ma alcune persone sono già in coda davanti al cubo di vetro della Fifth Avenue di New York, per non lasciarsi scappare i primi modelli venduti. “Staremo qui finché ce ne sarà bisogno” ha detto una coppia arrivata dal Mississippi. E non sono gli unici: sono in arrivo anche altre persone armate di sacchi a pelo e materassini gonfiabili. Il successo dell'iPhone 6 è appena iniziato.