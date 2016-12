Cina, blackout di 8 ore per internet

15:08 - La Rete cinese è andata in tilt per almeno otto ore. Dalle 22 alle 6 di questa mattina (ora italiana) il web era irraggiungibile dai computer della Repubblica popolare. Compuware, azienda americana che monitora le prestazioni dei siti web e sviluppa soluzioni per l’ottimizzazione delle performance, ha analizzato il crollo nella disponibilità dei siti web e i tempi di risposta lunghissimi come conseguenza. In termini di perdite economiche, si parla di 200 milioni di dollari di vendite online perse. Per quanto riguarda la portata del blackout, 1/7 degli utenti globali di internet è stato colpito.