17 aprile 2014 Centrali nucleari anti-tsunami

Nel futuro si faranno in mare Ricercatori americani hanno progettato un impianto da realizzare in acque aperte, per evitare conseguenze come quelle di Fukushima

11:17 - Costruire una centrale nucleare in mare, per ridurre i rischi e produrre energia atomica in tutta sicurezza. Sembra un controsenso, ma è quello che propone un gruppo di ricerca dell'Istituto per la ricerca tecnologica del Massachusetts (Mit). Secondo gli studiosi, realizzare un impianto in acque aperte sarebbe il modo ideale per ovviare al problema che si è verificato a Fukushima con il terremoto e il conseguente tsunami del 2011: il mancato raffreddamento dei reattori. Una centrale a prova di onda anomala.