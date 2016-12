Brevetti, "pace" tra Samsung e Apple

07:15 - Samsung e Apple mettono fine a tutti i loro contenziosi al di fuori degli Stati Uniti nella "guerra dei brevetti". Lo ha annunciato il gigante sudcoreano dell'elettronica a Seul.

"L'accordo - dice la Samsung in un comunicato - non prevede nessuna autorizzazione riguardante le licenze che permetterà a una compagnia di utilizzare i brevetti dell'altra. Le compagnie manterranno i procedimenti in corso davanti ai tribunali americani", si legge ancora.



Apple ha depositato una prima denuncia contro il suo concorrente nel 2011 e da allora la "guerra" si è estesa a molti Paesi, tra cui Francia, Corea del sud, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Gran Bretagna e Australia. Negli Stati Uniti la Apple, che accusa la Samsung di utilizzare in maniera massiccia le proprie invenzioni nei suoi prodotti, ha già ottenuto a più riprese l'interdizione dei modelli di smartphone della Samsung davanti alla Commissione americana del commercio internazionale (USITC). La Samsung, a sua volta, accusa la Apple di non rispettare i propri diritti tecnologici e commerciali.