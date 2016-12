Bitcoin, bancarotta per Mt.Gox

16:14 - La piattaforma di trading di Bitcoin Mt.Gox, fermata per disservizi tecnici e un probabile furto, ha depositato la richiesta di bancarotta protetta per le passività nette di 6,5 miliardi di yen (47 milioni di euro). Sono spariti 750mila Bitcoin di clienti e 100mila della società, forse per un attacco di hacker, per un valore di 345 milioni di euro.

La richiesta di bancarotta protetta è stata presentata al tribunale di Tokyo, ha detto il numero uno di Mt.Gox, Mark Karpeles, nelle immagini della tv pubblica Nhk. Gli 850.000 Bitcoin complessivi spariti, con ogni probabilità a causa degli attacchi di hacker, ammontano a quasi il 7% dei 12,4 milioni di pezzi in circolazione a livello mondiale.



Il blitz, ha osservato in una conferenza stampa Karpeles, che si riteneva fosse sparito nel nulla fino a pochi giorni fa, è avvenuto agli inizi di febbraio. A tal proposito, Mt.Gox ha dato mandato ad alcuni esperti per la presentazione di una denuncia penale sull'accaduto.