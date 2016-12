Arriva l'app per identificare i ragniSi chiama "Spider in da house"

16:51 - Spider app: sembra quasi il nome di un super eroe, ma è solo un'app per smartphone capace di riconoscere i ragni che hanno deciso di farvi visita in casa. Per chi soffre di aracnofobia o teme possa trattarsi di qualche specie velenosa, "Spider in da house", scaricabile gratuitamente sul cellulare, potrebbe rivelarsi davvero utile. Il nome è spiritoso, ma l'intento è serio, tant'è che è stata ideata da alcuni scienziati della "Society of Biology" dell'università di Gloucestershire.

Come funziona - Tutto ciò che dovete fare è individuare l'immagine del ragno sulla schermata del cellulare, poi potrete visualizzare la scheda corrispondente, dal nome in latino alla descrizione completa. Basta un clic, ma qualcuno obietta: l'app dovrebbe riconoscere il ragno grazie a una semplice fotografia. E chissà che in futuro non accada, per il momento invece è possibile partecipare alla registrazione di specie non ancora indicate nel database. Potete farlo tramite questo link: https://www.surveymonkey.com/s/housespidersurvey.

Solo per veri appassionati.