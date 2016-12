2 luglio 2014 Arriva in Italia Microsoft Surface Pro 3, un tablet con l'anima da laptop In meno di 800 grammi tutta la potenza di un pc portatile. Sarà disponibile dalla fine di agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:59 - Da fine agosto sarà disponibile pure in Italia il gioiellino di casa Microsoft, il nuovo tablet Surface Pro 3: in soli 800 grammi ci sono un sistema operativo Windows 8.1 Pro, un display da 12 pollici e una batteria che offre fino a 9 ore di esplorazione web. Più che una tavoletta una valida alternativa al laptop. Ha sostegno integrato, una cover con tastiera staccabile e numerose porte.



Un'interessante novità è proprio il sostegno multiposizione che consente di lavorare in modo confortevole in aereo, alla scrivania o davanti al televisore. L'accessorio penna consente di inserire annotazioni in modo intuitivo in documenti e presentazioni, prendere appunti con la propria grafia e raccogliere firme elettroniche.



Tra le specifiche tecniche, il Surface Pro 3 vanta una risoluzione 2160×1440 pixel, un processore Intel Core (a partire da Core i3 fino a Core i7), 4 o 8 GB di RAM, una memoria interna da 64 a 512 GB, slot per la lettura di schede microSD, Mini DisplayPort, porta USB 3.0, due fotocamere da 5 megapixel (anteriore e posteriore), modulo WiFi e Bluetooth 4.0.