Apple Watch, su Twitter arrivano gli orologi "homemade" tutti da ridere

15:49 - Perché spendere 349 dollari per un orologio che puoi comodamente realizzare a casa con un elastico e una mela? E' più o meno questa l'idea che sta dietro la parodia che alcuni utenti di Twitter hanno creato per prendere in giro l'ultimo nato a Cupertino, l'atteso Apple Watch. Sicuramenti questi modelli non saranno connessi al web, ma riescono nell'impresa di far ridere parecchio su un marchio, quello creato da Steve Jobs, venerato dai più e ritenuto intoccabile.