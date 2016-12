Apple, l'iPhone 6 arriva in ItaliaTutti in coda con il sacco a pelo

25 settembre 2014 Apple, l'iPhone 6 arriva in Italia

10:06 - Zaini, zainetti, sacchi a pelo, sedie pieghevoli e viveri. Si sono attrezzati così gli italiani che non vogliono perdersi il tanto atteso arrivo dell'iPhone 6 e che per questo hanno passato la notte all'aperto. Gli appostamenti sono già iniziati in tutta la penisola, e per non mancare a questo rito collettivo gli appassionati della Mela Morsicata sono stati pronti a tutto, anche a passare ore all'aperto.

Boom di prevendite - Ma gli appassionati dell'iPhone 6 non si sono limitati ad aspettare ore per essere i primi ad aggiudicarsi gli agognati modelli: alcuni hanno già ordinato il proprio cellulare. In Italia i preordini online sono andati a ruba, soprattutto per quanto riguarda l'iPhone 6 Plus, il modello più grande da 5,5 pollici.

Le storie - Tra chi ha già prenotato tramite il servizio online "Prenota e ritira" c'è anche Riccardo, arrivato all'Apple Store Oriocenter di Bergamo alle 4 del mattino. Nonostante questo, è già in coda. E spiega perché: "Voglio essere il primo a entrare nel negozio e mi piace vivere l'attesa con gli altri".