Apple: d'ora in poi si potranno correggere gli sms

16:29 - In futuro, gli sms spediti con all'interno errori, si potranno correggere entro pochi secondi dall'invio. Apple ha depositato un brevetto per migliorare il suo correttore automatico per i messaggi, meccanismo che a volte, oltre alle modifiche corrette, cambia parole non riconosciute generando refusi più o meno di poco conto. Il sistema dovrebbe permettere di cambiare il testo di un messaggio inviato, purché ci si renda conto dell'errore prima che sia arrivato a destinazione.

Il brevetto punta in generale a migliorare i suggerimenti del correttore automatico, cercando quindi di minimizzare quelli fuorvianti. Al di là degli errori personali, spesso non appena si impartisce il comando di invio ci si rende conto che alcune parole del messaggio sono state cambiate dal correttore automatico, ma in maniera erronea, senza avere più niente da fare, se non inviare un nuovo testo con la giusta digitazione. La nuova tecnologia - che non permetterà di modificare un messaggio già arrivato al destinatario - consentirà invece di correggerne eventuali refusi in un periodo di tempo molto ristretto, prima che il trasferimento dati sia stato completato. Un'altra parte del brevetto indica inoltre che la tecnologia riconoscerà l'idioma utilizzato in un messaggio di testo e, automaticamente, mostrerà all'utente la conformazione ad hoc della tastiera, in modo da poter rispondere in maniera appropriata. Funzionalità utile a coloro che utilizzano più lingue.