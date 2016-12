16 settembre 2014 Apple corre ai ripari: gli U2 non piacciono a tutti, album rimosso "Songs of Innocence" era stato autoinstallato in ogni iTunes del pianeta senza se e senza ma: dopo le proteste, un click per poterlo cancellare Tweet google 0 Invia ad un amico

14:37 - Bono Vox l'aveva detto: non a tutti piacciono gli U2. "Persone che non hanno mai sentito la nostra musica, o che non erano minimamente interessate, potrebbero ascoltarci per la prima volta solo perché il nostro album è nella loro libreria" aveva scritto sul sito della band "E per la gente là fuori che non ha interesse a provare, vedetela così: avete sangue, sudore e lacrime di quattro ragazzi irlandesi nella posta indesiderata".







Troppa grazia Santa Cupertino. Con il lancio del nuovo iPhone e Apple Watch, presentati con l'accompagnamento musicale firmato U2, Apple ha deciso di fare un regalo ai propri utenti. Songs of innocence, ultimo lavoro del gruppo irlandese, costato cinque anni di silenzio, è stato comprato da Apple a beneficio di tutti i suoi clienti, e si è auto scaricato nelle librerie iTunes di 500mila persone sparse per il globo.



Ma molti non hanno gradito troppo il gesto, anche perché la procedura di download non prevedeva alcuna possibilità di scelta o conferma da parte del proprietario del dispositivo. E in più l'eliminazione delle undici tracce non risultava molto immediata. Sei giorni dopo averlo regalato, Apple ha presentato una app ad hoc che con un solo click procede alla disinstallazione di Songs of innocence. Apple avverte, comunque, che dopo averlo eliminato Songs of Innocence non sarà più disponibile per il download gratuito dopo il 13 ottobre.