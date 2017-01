App da "rimorchio": corteggiare le donne lo si fa comodi dal divano

15:24 - Il classico mazzo di fiori regalato all’amata mentre si pronuncia la frase ” sei bellissima”, al giorno d’oggi, è solo un ricordo. La più famosa delle serenate sotto il balcone della propria fidanzata, intonando una dolce canzone – lo hanno fatto anche i più stonati- accompagnata da uno strimpellamento di corde di chitarra, al giorno d’oggi, è solo un ricordo. Il ballo lento, con la voce in sottofondo di Gino Paoli che canta “Il cielo in una stanza”, sussurrando dolci parole all’orecchio della propria consorte, al giorno d’oggi, è solo un ricordo. Al giorno d’oggi non va più così, al giorno d’oggi la frase più pronunciata dagli uomini è: “Mi dai il tuo contatto Facebook?” Anzi no, anche Facebook è da archiviare, troppo vecchio e superato, adesso vanno di moda le cosiddette “App da rimorchio”.

L'uomo è digitale - Siamo nel 2014, e ormai da qualche anno, l’uomo è “digitale” e non corteggia più con le classiche frasi d’autore, con romanticherie, e sviolinate d’altri tempi. Oggi rimorchia soprattutto grazie ai social network. E proprio sulla scia di questa svalutazione del corteggiamento “Face to face” sono nate moltissime applicazioni con la prerogativa unica e indispensabile per l’uomo - diventato così pigro da non riuscir neanche ad articolare una frase nei confronti del gentil sesso - di rimorchiare.



Tinder - Da poco in Italia è arrivato Tinder, facile usarlo: l’utente attraverso Facebook carica le immagini del profilo, successivamente il social network usa il Gps per rintracciare le persone dell’altro sesso nel raggio di tot chilometri, e ti da l’opportunità di mettere un “Cuore”, nel caso in cui ti piaccia la persona in questione, o una “X”, nel caso in cui non sia di gradimento. Solo quando sia l’uomo che la donna mettono il “Cuore” reciprocamente è possibile iniziare a chattare, altrimenti no.



Down - Un’altra app molto quotata, sia per noi italiani, che per “Social dipendenti” di tutto il mondo è Bang With Friends (oggi si chiama “Down”) dove, sempre con un procedimento analogo a Tinder, si inseriscono le proprie credenziali e le proprie immagini, e poi si indica quali sono i tuoi amici e amiche ( o anche amici dei tuoi amici) coi quali ti piacerebbe avere una scappatella cliccando sull’opzione “Get down” oppure sul tasto “Get date” con le persone con la quale ti piacerebbe avere una storia seria. Anche in questa applicazione l’interesse dell’utente si potrà vedere solo nel caso in cui l’altra persona manifesti interesse reciproco. Queste le due maggiori app di successo, ma ce ne sono tante altre che svolgono la stessa funzione di quelle sopra descritte come BSide, Swipe, Let’s date e Grindr. Addio alle palesi manifestazioni d’amore, addio a tutte le cene, ai cinema e alle passeggiate romantiche. L’italiano ha tutto quello che vuole a portata di mano sul divano di casa: lo smartphone e l’applicazione per rimorchiare.