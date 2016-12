Anche in Italia arriva Roamler, l'app per le ricerche di mercato

15:28 - "Ore 8.00 del mattino. Suona la sveglia, un’altra giornata lavorativa sta per iniziare. Accendo il cellulare e consulto la lista delle missioni disponibili: che tipo di indagini posso svolgere oggi?". Potrebbe essere l’incipit di un film di 007, invece è la testimonianza di Filippo, un utente che ha scaricato Roamler, l’applicazione dedicata alle indagini di mercato che gestisce l'enorme potenziale di migliaia di telefonini di nuova generazione presenti sul territorio. "Scelgo Metereopatia e Colpo d’occhio vetrine" - continua Filippo – per completare la prima devo descrivere come cambia il mio umore in base al meteo, per la seconda devo scattare una foto alla vetrina più accattivante e meglio allestita e compilare un breve questionario. Vale 40 Punti Esperienza. Non male... così mi faccio anche un giretto in centro!"

L'idea su cui si basa Roamler è semplice ma efficace: coinvolgere gli utenti in una sfida a metà tra il gioco e il lavoro per ottenere informazioni immediate e attendibili su qualunque tipo di richiesta. In cambio, al termine del lavoro, il roamler riceverà un corrispettivo in denaro (a partire dalle missioni del secondo livello) o in Punti Esperienza, necessari per scalare di livello e accedere a incarichi meglio retribuiti. Nata in Olanda nel 2011, Roamler è già diffusissima anche in Svezia, Regno Unito, Cile e Polonia, dove sta rivoluzionando il settore della Market Research. Da noi è arrivata da un paio di mesi grazie a Doxa, una delle più importanti aziende di ricerche di mercato italiane che, dopo averla testata a Milano con ottimi risultati, ha deciso di lanciarla in tutta Italia. Un’azienda vuole sapere come stanno andando le vendite di un prodotto, in quanti negozi è esposto, quanti concorrenti ci sono in una determinata zona della città? Nessun problema, basterà lanciare una nuova missione e attivare i consumatori stessi per ottenere in brevissimo tempo tutte queste notizie.

Ma Roamler non è solo questo. In altri paesi, grazie all’ utilizzo dei blog dell’applicazione e dei forum dedicati ai vari argomenti, gli utenti comunicano tra loro, partecipano a concorsi creativi e si confrontano sui sondaggi. In poche parole, creano una comunità virtuale, che costituisce un bacino di informazioni aggiornate in tempo reale dal quale le aziende e gli altri clienti possono attingere.Grazie alla sua anima prettamente social, Roamler viene utilizzata soprattutto per ricerche di mercato, perchè è pensata in primis per le aziende, ma non solo. In Olanda, ad esempio, è stata utilizzata anche dal comune di Amsterdam per fotografare i graffiti diffusi sui muri della città e per decidere quali dovevano essere cancellati e quali no.Con Roamler il telefonino perde la sua funzione esclusivamente privata e diventa uno strumento in mano a una community di consumatori, che partecipando si diverte e guadagna allo stesso tempo, in linea con gli sviluppi tecnologici di un mondo sempre più interconnesso e social.