All'asta il joystick che fece atterrare l'uomo sulla Luna nel 1971

14:23 - Buone notizie per gli amanti dei videogiochi: a fine mese verrà battuto all'asta il joystick usato dal comandante David R. Scott della NASA per l'allunaggio del modulo Falcon il 7 agosto del 1971. Il controller fu impiegato per gestire le manovre del veicolo spaziale durante l'operazione di atterraggio degli astronauti sulla Luna ed è tuttora di proprietà del comandante Scott, che a 81 anni ha deciso di lasciare a qualcun altro il suo prezioso ricordo in cambio di un considerevole guadagno. Il pezzo sarà messo in vendita dalla celebre casa d'asta RR Auction insieme ad altri cimeli storici dedicati alla missione spaziale Apollo 15, al prezzo "stellare" di partenza di 10 mila dollari. Siete disposti a regalarvi un'avventura virtuale tenendo il comando di un vero pezzo di storia?