Al Politecnico di Milano la formazione universitaria è online

12:48 - Il MIP, la Business school del Politecnico di Milano, propone per la prima volta in Italia un Executive MBA on line che consente di acquisire le medesime competenze, di costruire lo stesso network di relazioni e di ottenere lo stesso diploma dei formati Executive MBA tradizionali con frequenza in aula.

Si chiama Flex EMBA, in partenza il prossimo autunno, permette agli studenti executive di scegliere da dove e quando seguire le lezioni e come fruire i contenuti personalizzati. E' una piattaforma di digital learning, sviluppata su tecnologia Microsoft, che consente di studiare, apprendere e collaborare con contenuti video pre-registrati, di partecipare attivamente a video-sessioni di discussione e lavori di gruppo moderate dal docente, di interagire con gli altri allievi e di lavorare con loro su progetti, di accedere a contenuti multimediali addizionali, di parlare con i professori.



Senza limiti di luogo e orario, da qualsiasi laptop, tablet, smartphone, smart TV il Flex EMBA consente agli studenti di scegliere quando frequentare i corsi: la durata minima del Flex EMBA è 18 mesi, ma è possibile distribuire il carico di lavoro fino a 3 anni. Nel mondo anglosassone si chiamano MOOCs (Massive Open Online Courses, corsi online finalizzati alla partecipazione libera e su larga scala attraverso internet): erano 100 i corsi universitari nel mondo nel 2012, erano 700 nel 2013, con una media di 2 nuovi MOOCs ogni giorno, per un totale di 1200 corsi annunciati e 6,7 milioni di studenti on line.



Le principali piattaforme sono promosse da università americane e inglesi. Non solo le università, anche le business school di tutto il mondo stanno incrementando l’offerta di master MBA e Executive MBA in modalità digital learning: il Financial Times Ranking 2013 degli Online MBA contiene 66 programmi, 20 dei quali offerti da business school del Regno Unito e 25 da scuole statunitensi.



Evidenti i vantaggi: flessibilità e compatibilità con impegni familiari, risparmio di tempo e denaro accessibilità per studenti con mobilità limitata. Anche le imprese possono far frequentare corsi di formazione ai propri manager senza allontanarli dal luogo di lavoro.