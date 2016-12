Aeroporti, il giro del mondo attraverso dieci tecnologie

07:40 - Biglietti elettronici, documenti digitalizzati, arrivi e partenze da controllare facilmente su tablet o smartphone. Ormai, tutti o quasi, si stanno adeguando alla tecnologia: anche gli aeroporti. Chi viaggia in aereo desidera potersi gestire il viaggio autonomamente, dove possibile da casa, dall’ufficio o in movimento, e arrivare in aeroporto e trovare servizi “fai da te” e percorsi fluidi evitando il più possibile code. Entro il 2016 si prevede un investimento riguardante circa il 95% degli aeroporti, in applicazioni mobili per fornire servizi sempre più all'avanguardia. SITA, con un progetto di SITA Lab, ha sviluppato un sistema di NFC (Near field communication), già disponibile su diversi modelli di smartphone, che permette ai passeggeri di essere riconosciuti come possessori di titoli di viaggio solo avvicinandosi al banco del check-in, ai controlli di sicurezza, ai cancelli di imbarco o all’ingresso delle sale d’attesa. La stessa tecnologia consente di monitorare e gestire al meglio i flussi di passeggeri negli aeroporti.