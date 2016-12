12 marzo 2014 "The last of us" vince il Drago d'oro, l'Oscar italiano dei videogame Joe Dever's lone wolf- blood on the snow si è aggiudicato il premio come miglior videogioco indipendente italiano vincendo la sezione dedicata al made in Italy Tweet google 0 Invia ad un amico

16:56 - "The last of us" ha vinto il Drago d'oro, l'Oscar italiano dei videogame. Il videogioco si è aggiudicato ben quattro statuette: miglior sceneggiatura, miglior colonna sonora, miglior videogioco "scelto dal pubblico" e videogioco dell'anno. The last of us, realizzato in esclusiva per Playstation 3 e sviluppato dal team di Naughty Dog Inc., è una storia di sopravvivenza ambientata tra città degli Stati Uniti abbandonate e senza governo, vent'anni dopo lo scoppio di una pandemia che ha decimato la popolazione.



Sul fronte dei videogiochi made in Italy ad aggiudicarsi il titolo di miglior videogioco indipendente italiano è stato Joe Dever's Lone Wolf-Blood on the snow (Act1) sviluppato dalla milanese Forge Reply.



Il Drago d'oro, alla sua seconda edizione, è stato promosso dal Aesvi (Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi) per celebrare le eccellenze nel mondo videoludico in Italia. La serata di premiazione che ha visto l'assegnazione di 21 statuette dorate si è svolta presso il museo Maxxi di Roma ed è stata condotta dal Trio Medusa. Il premio ha avuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale e il sostegno in qualità di sponsor di Acer e CM Storm, divisione di Coolermaster dedicata al gaming.



Ecco l'elenco completo dei vincitori:

- Miglior personaggio: Lara Croft (Tomb Rider), editore Square Enix, distribuito da Halifax;

- Miglior gioco sportivo: Nba 2K14, editore 2K Games, distribuito da Cidiverte;

- Miglior gioco di corse: Forza Motorsport 5, editore Microsoft Studios;

- Miglior sparatutto: Bioshock Infinite, editore 2k Games, distribuito da Cidiverte;

- Miglior gioco d'azione/avventura: Gta V, editore Rockstar Games, distribuito da Cidiverte;

- Miglior platform: Rayman Legends, editore Ubisoft;

- Miglior gioco di ruolo: Ni No Kuni: la minaccia della strega Cinerea, editore Namco Bandai Games;

- Miglior videogame di strategia: Pikmin 3, editore Nintendo

- Miglior gioco casual: Skylanders Swap Force, editore Activision Blizzard;

- Miglior grafica: Ryse: son of Roma, editore Microsoft Studios;

- Miglior gameplay: Gta V, editore Rockstar Games, distribuito da Cidiverte;

- Miglior sceneggiatura: The last of Us, editore Sony Computer Entertainment;

- Miglior colonna sonora: The last of Us, editore Sony Computer Entertainment;

- Miglior gioco indipendente: Brothers: a tale of two sons, editore Starbreeze Studios;

- Premio speciale della giuria: Tearaway, editore Sony Computer Entertainment;

- Video gioco dell'anno: The last of Us, editore Sony Computer Entertainment;

- Video gioco scelta del pubblico: The last of Us, editore Sony Computer Entertainment;

- Miglior video gioco indipendente italiano: Joe Dever's Lone Wolf-Blood on the snow (Act1), sviluppatore Forge Reply;

- Migliore realizzazione tecnica: Assetto Corsa, sviluppatore Kunos Simulazioni;

- Miglior game design: Joe Dever's Lone Wolf-Blood on the snow (Act1), sviluppatore Forge Reply;

- Miglior realizzazione artistica: MirrorMoon EP, sviluppatore Santa Ragione