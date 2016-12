“The Agency”, dall’alambicco alla app Il videogioco per conoscere la scienza

10:00 - Dall’alambicco alla app. Il futuro di scienza e conoscenza passa sempre più dal tablet e dai suoi derivati al punto che una startup milanese ha investito euro, tempo e neuroni in The Agency - Operazione: Vanishing Lady. A leggerlo di fretta sembra il titolo di un film di Tom Cruise. In realtà si tratta di un videogioco pensato per accorciare le distanze tra ragazzi e scienza. La startup (con evidente vocazione sociale) si chiama Spillover ed è stata fondata da Selene Biffi, italiana più conosciuta (e stimata) all’estero che dalle nostre parti.



La app, da aprile su Apple Store a 3,59 euro, è uno spy game in grado di portare il giocatore a impratichirsi di nozioni di chimica, biologia e genetica senza sussidiari o manuali: giocando a The Agency apprendimento diventa un sinonimo di reclutamento.

The Agency è una specie di centrale operativa segreta che arruola come agenti segreti i migliori scienziati del mondo e li usa contro la minaccia di gas nocivi, inquinamento e rifiuti. Nella prima app l’obiettivo è quello di presidiare la Statua della Libertà (conosciuta come The Lady per chi vive nella Grande Mela) dagli attacchi degli Agenti dell’Ombra.



Un mondo virtuale e stimolante per ragazzi dagli otto anni in su poco avvezzi a star chini sui libri. Meglio una app, meglio l’interattività del nozionismo. I ragazzi, giocando, vengono stimolati a conoscere il mondo che li circonda, anche con esperimenti insoliti quali ottenere energia elettrica da un limone oppure realizzare un motore a reazione con una bottiglia di plastica. “The Agency – spiega Selene Biffi a Tgcom24 – serve anche per occupare domani uno di quei 2,8 milioni di posti di lavoro vacanti nell’Unione Europea perché i giovani snobbano la scienza”.



Realizzato in collaborazione con AngelLab Ventures, The Agency - Operazione:Vanishing Lady è solo la prima di tre app che il team di Spillover metterà sul mercato entro l’anno: a luglio la “saga” proseguirà con un gioco su robotica e intelligenza artificiale mentre a novembre sarà la volta della genetica.