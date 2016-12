Venezia come non l'avete mai vista

07:00 - Google Street View si amplia, quasi a diventare un "City View" ad altezza d'uomo: la città lagunare non viene più fotografata "solo" in base alle aree stradali bensì da ogni angolo visitabile a piedi o percorribile in gondola. Grazie al nuovo trekker da oggi giovedì 14 novembre è possibile ammirare lo splendore di Venezia comodamente dal divano di casa ma in modo completamente diverso.



Per Venezia - che è “senza dubbio, la più bella città costruita dall’uomo” come diceva Luigi Barzini - Google ha piazzato il suo trekker (l' "occhio virtuale") in lungo e largo. Chi si collega potrà navigare virtualmente lungo i canali, passeggiare per le calli, vagare per Piazza San Marco scoprendo - come si evince dalle foto - un pezzo nuovo di Venezia.