Twitter, le star sono Jovanotti e Rossi

17:41 - Sono abituati a vincere, sul palco e in pista. Lorenzo Jovanotti e Valentino Rossi primeggiano però anche su Twitter. Grazie ai 140 caratteri messi a disposizione dal popolare sito di microblogging per raccontare quasi tutto di sé: dai pensieri quotidiani ai luoghi visitati, dagli aggiornamenti sulle canzoni, alle emozioni prima di una gara.



I due personaggi sono i più seguiti a livello italiano, come rivela Vincenzo Cosenza, uno dei maggiori esperti di social network e marketing. “Solamente 10 account hanno piu' di un milione di follower. Dopo Rossi e Jovanotti ci sono, tra gli altri, il Milan, Beppe Grillo, Matteo Renzi e Balotelli”. Valentino Rossi può contare su oltre 2 milioni e 100mila follower, mentre Jovanotti ne ha più di 1 milione e 800 mila. Il centauro ha superato da poco meno di un anno il cantante: a fare la differenza, la comunicazione spigliata e divertente, unita all’uso dell’inglese, del motociclista di Tavullia. Al terzo posto in classifica la pagina ufficiale di Twitter Italia con oltre un milione e 700mila seguaci.



Secondo l’analisi di Cosenza, il calciatore Mario Balotelli e' quello con l'account (@FinallyMario) cresciuto piu' velocemente: nato a maggio ha gia' superato un milione e 200 mila follower. Il media piu' seguito è, invece, La Repubblica, seguito tra i politici da Matteo Renzi e Beppe Grillo.