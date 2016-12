21:40 - La compagnia Easyjet, il costruttore Airbus e la piccola società norvegese Nicarnica, alleati nel progetto Avoid, hanno testato con successo un nuovo sistema a raggi infrarossi, in grado di rilevare anche minime particelle di cenere sulla rotta degli aerei. Anche quantità infinitesimali di esse, invisibili ad occhio nudo, infatti, possono provocare danni catastrofici, fino al blocco completo di tutti i motori: l'eruzione avvenuta in Islanda nel 2010 ha paralizzato per giorni i voli in Europa, ed è costata qualcosa come 5 miliardi di dollari. Dopo anni di test su piccola scala, ora è finalmente arrivata l'attesa prova sperimentale.