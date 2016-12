Taxinsieme, l'app per trovare compagni con cui dividere la spesa

20:59 - Taxinsieme è un sito web (www.taxinsieme.it) ma soprattutto un'App per smartphone, un mezzo ancora più facile per ricercare dei "compagni di taxi" risparmiando dovunque vi troviate e sfruttando al massimo la geolocalizzazione.

Un gruppo di giovani imprenditori ha deciso di coniugare il bisogno crescente di spostarsi in città in modo rapido, efficiente e soprattutto più economico con i vantaggi del social networking. Senza trascurare un fattore sempre più importante nelle grandi città, quello dell'ecosostenibilità. Costi bassi per l'utenza, impatto ambientale contenuti userfriendliness sono appunto i criteri fondamentali che hanno portato alla nascita di questa iniziativa innovativa.



Il risultato è Taxinsieme, ovvero la possibilità di cercare, trovare e condividere in modo veloce e divertente le “corse” in taxi con altre persone, raggiungendo la stessa meta o mete vicine e dividendone quindi i costi.



Si accede al sito www.taxinsieme.it o si scarica l'App per smartphone, sia iOs (attiva dal prossimo 7 gennaio 2014) che Android (attiva dal 13 dicembre 2013). Non c’è obbligo di registrazione ed è possibile inserire la propria “ricerca di corsa in taxi” attraverso parametri di interesse: partenza, destinazione e orario. Dopodiché vengono mostrate le corse compatibili, in ordine di distanza e di intervallo temporale. In questo modo i fruitori possono incontrarsi sul web e decidere se recarsi insieme nel luogo di interesse comune.