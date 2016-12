Spotify compie 5 anni

16:08 - Dopo essersi affermato anche in Italia come uno dei servizi di musica in streaming più utilizzati, Spotify compie cinque anni. E festeggia il compleanno in musica.



L’applicazione mette online una speciale playlist con i dieci brani più ascoltati dal momento della sua nascita a oggi. Primo in classifica, il tormentone dell’estate 2013 “Thrift Shop” di Macklemore in collaborazione con Ryan Lewis. Al secondo posto “Somebody That I Used to Know” di Gotye e in terza posizione “Radioadiactive” degli Imagine Dragons.



Lanciato il 7 ottobre 2008, dopo due anni di sviluppo, dalla dalla startup svedese Spotify AB, il servizio permette permette di ascoltare musica online gratis, con la possibilità di scegliere le canzoni in un catalogo contenente 20 milioni di brani. Attualmente l’apllicazione conta 24 milioni di utenti attivi mensili in 20 paesi, di cui 6 milioni di abbonati a pagamento.



In cinque anni di vita sulla piattaforma sono state create 1 miliardo di Playlist.