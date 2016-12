Spotify cambia strategia: musica gratis anche su tablet e smartphone

17:29 - Musica gratis anche su tutti i dispositivi mobile. Spotify cambia strategia e da oggi rende disponibile tutto il suo catalogo gratuitamente anche da cellulari e tablet. "Con queste novità stiamo dando agli appassionati di musica la migliore esperienza di ascolto gratuita nella storia degli smartphone e tablet", ha dichiarato Daniel Ek, CEO e Fondatore di Spotify.

Fino a poche ore fa, la piattaforma che consente agli utenti di accedere a oltre 20 milioni di canzoni da computer e dispositivi mobili, era disponibile in versione gratuita solo su pc, supportata dalla pubblicità. Chi voleva fruire del servizio da dispositivi mobili doveva invece optare per uno dei pacchetti a pagamento proposti dalla società. Oggi cambia tutto: una mossa strategica soprattutto per contrastare iTunes Radio, il nuovo progetto di Apple che promette di cambiare il panorama dell'ascolto di musica proprio partendo da smartphone e tablet.



Spotify, che ha di recente compiuto cinque anni, è approdato in Italia meno di un anno fa in coincidenza del Festival di Sanremo. Attualmente ha 24 milioni di utenti attivi mensili in 20 Paesi, di cui 6 milioni di abbonati a pagamento. Spotify Premium, fa sapere la società, continuerà però a offrire l'accesso ai brani on demand senza interruzioni pubblicitarie, una qualità audio elevata e la possibilità di ascoltare musica off line.