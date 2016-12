Schermi "retina display" per l'iPad mini, ecco tutte le novità Apple

17:56 - iPad e computer più potenti e veloci, schermi "retina display" e dispositivi in grado di riconoscere l’impronta digitale del proprietario. Sono queste le principale novità che circolano sui blog riguardo ai nuovi iPad Apple, che saranno presentati nella conferenza stampa del prossimo 22 ottobre a San Francisco. In questa occasione la casa di Cupertino potrebbe far conoscere anche l’attesissima Apple Tv, che permette di comprare o noleggiare film, video, musica e foto per il televisore di casa.

Molte delle funzioni che saranno introdotte nell’iPad 5 non sono del tutto nuove per i clienti Apple, ma si trovavano già nell’ iPhoneS. Quella che non era mai stato provato prima è, invece, lo schermo "retina display". Questo consentirà una migliore visualizzazione per l’iPad Mini, un nuovo prodotto, molto piccolo e leggero, che verrà lanciato il prossimo 22 ottobre.



Il messaggio è chiaro e l’Apple ha voluto scriverlo sulle cartelle stampa diffuse ai giornalisti invitati alla conferenza del 22 ottobre: “we still have a lot to cover” (abbiamo ancora molto da comprendere). Grazie a questi prodotti, infatti, l’Apple spera anche di rispondere agli esperti che parlano di una minore spinta innovativa da parte di questa azienda, dopo la morte di Steve Jobs.