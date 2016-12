Ps4, da Killzone a Knack: potenza e controllo (ma non troppa scelta)

16:41 - Playstation 4 macchina per videogiocatori. Ma cosa offre la console in questo momento? Le esclusive Sony sono solo 2 titoli "big": Killzone Shadow Fall e Knack. Poi ci sono una serie di giochi da scaricare (alcuni gratis con Plus) tra cui i più interessanti sono Resogun e Contrast. Infine, ovvio, tutti i titoli "multipiattaforma", ossia che escono su tutte le console. E qui le cose si fanno molto più interessanti, visto che si passa da Assassin's Creed Blackflag all'ultimo Call of Duty, da Battlefield 4 a Fifa 14, da Just Dance 2014 a Skylander, da Lego Marvel Super Heroes a Nba 2k14. Insomma, di sicuro non c'è da annoiarsi, anche se l'offerta poteva essere migliore.

Killzone è sicuramente il più atteso e quello che sfrutta di più la potenza di Ps4. Sparatutto molto canonico nella sostanza ma altrettanto "iconico" nella creazione di ambientazioni e nemici, regala diverse ore di ottima azione, con un buon ritmo. Certo, non siamo di fronte a niente di nuovo da un punto di vista della giocabilità o dello sviluppo del racconto. Molto più interessante è la grafica, che lascia intravedere quella "grandezza" promessa. Effettivamente alcuni paesaggi lasciano a bocca aperta e i volti di nemici e alleati non possono che impressionare. Bene, anzi molto bene, il reparto multigiocatore, con diverse modalità interessanti. Insomma, di sicuro il gioco da possedere al lancio, a meno di non essere assolutamente allergici al genere sparatutto.



Un passo falso, invece, è Knack. Bella l'idea di un protagonista capace di modificare il suo aspetto, attraendo come un magnete tutta una serie di "pezzi" con cui ingrandirsi e rimpicciolirsi a piacimento. Purtroppo, però, non tutto funziona a dovere. Knack non ha un'anima precisa: troppo in bilico tra una concezione artistica quasi da gioco per bambini e una difficoltà a tratti frustrante, colpa anche di un sistema di controllo non certo impeccabile. La grafica, poi, ha poco di next gen: siamo di fronte a un prodotto concepito per Ps3 e poi, probabilmente, trasportato sulla sorella maggiore.



Poco male, perché c'è molto altro. Resogun, ad esempio, è un frenetico sparatutto molto anni Ottanta, dotato di una giocabilità semplice ma affascinante al tempo stesso. Contrat, invece, è un platform curioso, con una grafica datata ma alcuni spunti interessanti. E poi ci sono tutti gli altri giochi che, nel confronto con Xbox One, escono quasi tutti vincitori da un punto di vista tecnico, di pulizia e resa dell'immagine. Che il merito sia della console o dei programmatori, poco importa: alcuni momenti di Call of Duty, Battlefield 4 o Assassin's Creed sono decisamente memorabili.

SKYLANDER: PARLANO GLI SVILUPPATORI

Tra i titoli di lancio, un posto d'onore spetta a Skylander Swap Forse, ultima evoluzione del titolo Activision capace di unire i videogiochi con i giocattoli più tradizionali. Grazie a un portale che si attacca alla console, infatti, le miniature prendono vita e si trasformano in personaggi da utilizzare sullo schermo, conservando tutti i progressi fatti dal giocatore. Ma quale spunto in più fornirà questa generazione di console? "Con Skylanders: Swap Force, l’aspirazione era quella di mettere il bambino all’interno del suo cartone animato preferito - dice Guha Bala, capo studio di Vicarious Vision, creatori del gioco -. Con le console di nuova generazione l’obiettivo sarà più semplice da centrare, perché ci consentono di fornire un’esperienza veramente immersiva, anche per i più grandicelli. Consideriamo che gira già a 1080p nativi".



Un buon punto di partenza, ma fra due anni, come sarà il mercato? "Credo che avremo spunti molto interessanti. Vediamo crescere la popolazione di giocatori su tutte le piattaforme - continua Bala -. Le stesse piattaforme sono più connesse e più presenti man mano che il gioco diventa in maniera sempre crescente il medium scelto per l’intrattenimento". Il dilemma, per questo Natale, ora è: Playstation 4 o Xbox One? Quali sono i punti di forza e le debolezze delle due console? "Sono appena uscite, è difficile commentare su specifici punti di forza o di debolezza. E poi quello che è più interessante per i consumatori, è che tipo di esperienza di gioco può essere resa disponibile su questi sistemi. Entrambe le console supportano i 1080p native, grafica migliorata e la condivisione sociale: i giocatori possono catturare filmati delle loro azioni e condividerle su tutti i social network. Un punto in più per PS4 è l’offerta di “remote play” per Vita, ossia la possibilità di giocare sulla console portatile mentre in tv magari si guarda altro, che per molte famiglie è piuttosto importante. Con XBox One, il Kinect può offrire un efficace sistema di controllo e potrebbe favore una più ampia adozione della macchina tra I giocatori in famiglia". Insomma: ci sarà da divertirsi.