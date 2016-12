Poca memoria? Ecco le app anti-oblio

17:12 - Prima bisognava scavare dentro la propria mente per ricordare avvenimenti, date o numeri particolari. Poi è arrivato il caro diario, fogli di carta dove scrivere frasi, pezzi di canzoni, pensierini e attaccare foto. Per i più giovani c'erano quelli colorati con o senza lucchetto, per i più grandi le agende usate ancora solo dai meno tecnologici. Adesso, tra tablet e smartphone, come andare a ricordare tutto il passato in modo preciso? Il merito va alle famosissime App: cioè alle applicazioni studiate apposta per rendere la vita più comoda e facile agli utenti. Sviluppatori che passano mesi per costruire qualcosa di valido, interessante e soprattutto unico.

Memoria digitale - Ogni giorno per dispositivi Ios e Android escono nuove applicazioni nelle quali dilettarsi. Quella del diario è sicuramente una delle più utili grazie all'archiviazione di tutto ciò che l'utente reputa importante. Data e luogo di uno scatto fotografico, momento preciso in cui un messaggio è stato ricevuto, i giorni precisi di un viaggio, appuntamenti e pensieri giornalieri. Anzi, qualcuna è stata progettata anche per ricordarti di scriverti se per diversi giorni hai latitato. La nuova mania dei giovani si chiama "SnapChat" che consente anche i messaggi usa e getta. Per le più classiche invece, una menzione particolare a "Day One" e "Heyday". Nostalgia del passato anche per "Smemoranda": l'agenda boom dei teenager anni novanta che ha deciso di provare ad ottenere lo stesso successo anche sugli smartphone e tablet. Per ora non è paragonabile, ma chissà...