Nokia sfida Apple: arriva il suo tablet 22 ottobre 2013 Nokia sfida Apple: arriva il suo tablet Il Lumia 2520, con connessione cellulare di quarta generazione, e display da 10 pollici, sarà disponibile nel quarto trimestre 2013 a 499 dollari, inizialmente in Usa, Regno Unito e Finlandia.

12:42 - Nel giorno dell' evento Apple, in cui si attendono soprattutto nuovi iPad, Nokia risponde presentando il suo primo Windows tablet. Si tratta del Lumia 2520, con connessione cellulare di quarta generazione (Lte) e display da 10 pollici, basato su Windows RT 8.1. Fra le altre novità della casa finlandese, in arrivo anche due "phablet" Lumia con schermo da 6 pollici, tre modelli della linea "low cost" Asha e l'applicazione di Instagram per Windows Phone. Grandi cambiamenti in vista insomma, poichè, come ha spiegato Stephen Elop, executive vice president di Nokia, "Ora più che mai, i dispositivi mobili sono al centro della vita delle persone".

Lumia 2520 è il primo Windows tablet di nokia: arriverà nel quarto trimestre 2013, a 499 dollari, inizialmente in usa, regno Unito e Finlandia. Tra le "app" integrate, c'è HERE Maps, utile per avere indicazioni stradali offline. La cover che lo protegge, inoltre, è al tempo stesso una tastiera, che garantisce 5 ore in più alla batteria.

Dal palco di Abu Dhabi, sono stati lanciati anche due nuovi smartphone Lumia, 1520 e 1320, quasi dei "phablet", visto che hanno uno schermo da 6 pollici. Il primo modello, di fascia alta, sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre 2013 a 699,90 euro.

Nokia rinnova anche la linea "Asha", il cosidetto smartphone "democratico" che strizza l'occhio ai mercati emergenti, con i nuovi Asha 500, Asha 502 e Asha 503. Sul 501, e nel corso dell'anno su tutti i nuovi Asha, arriverà anche l'applicazione di Whatsapp, forte di 350 milioni di utenti attivi al mese. Fra gli altri che hanno sviluppato "app" per Lumia e Asha, anche Vine. Instagram, infine, arriverà per i Windows phone nelle prossime settimane.