Milano, Internet Days: le aziende puntano sul web per vincere la crisi

08:00 - L’energia del XXI secolo è il web. Partono e si sviluppano intorno a questa convinzione gli “Internet Days”, il festival organizzato da Digital Events il 2 e 3 ottobre, nei locali di Milano Congressi. Per tutte le aziende che vogliono promuovere la loro presenza in rete e sfruttare tutte le opportunità che essa mette a disposizione. “Oggi il web non è più solo un mezzo di comunicazione – spiega l’organizzazione – ma una fonte di energia nuova".

Ad aprire la convention, alle 9 di mercoledì, sarà lo stesso presidente, Layla Pavone, che introdurrà entrambe le giornate. Poi una sfilata di rappresentanti di aziende leader dell’informatica e del web come Google, Facebook, Microsoft.

L’evento vedrà anche la partecipazione delle università milanesi maggiormente impegnate nella formazione sul web dei propri iscritti, con professori e relatori che presenteranno i programmi e le nuove idee dei corsi accademici. Verrà assegnato anche l’”NC Award”, il premio per la migliore comunicazione interattiva e online, alla sua seconda edizione, già punto di riferimento per valutare il livello creativo espresso dalle agenzie e dalle aziende in Italia. Per partecipare è necessario richiedere l'accredito gratuito sul sito Internetdays.it e ritirare il proprio badge all'entrata.