Microsoft: Internet Explorer 11 disponibile su Windows 7

Dopo aver esordito per Windows 8.1, Internet Explorer 11, il programma per navigare sul web di Microsoft, è disponibile anche per gli utenti del sistema operativo Windows 7.

L'ultima versione del browser si può scaricare dal sito di Redmond mentre per chi usa versioni precedenti l'aggiornamento arriverà automaticamente nelle prossime settimane. Identico nell'aspetto rispetto al precedente, secondo gli sviluppatori che l'hanno provato è veloce e si adatta bene ai dispositivi con schermi touch.



Microsoft spiega sul suo blog che con Internet Explorer 11 (IE11) il caricamento dei siti web è più veloce del 9% rispetto alla versione precedente e del 30% rispetto ai browser concorrenti. Dopo il debutto sui dispositivi con Windows 8.1, IE11 approda su Windows 7 - a livello globale e in 95 lingue - e permette a "centinaia di milioni di utenti Windows in tutto il mondo", spiega l'azienda , di beneficiare "di nuovi standard, supporto, performance all'avanguardia e sicurezza per una straordinaria esperienza web".