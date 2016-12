Mediaset su Facebook, un successo con 10 milioni di "mi piace" nel 2013

16:10 - Fine anno, si sa, è un periodo di bilanci. Si mette sul piatto tutto ciò che è stato fatto durante i 365 giorni, si tira la linea e si fanno i conti. Noi lo abbiamo fatto e possiamo dire che i risultati ci ripagano di tutto l'impegno profuso. E per questo dobbiamo ringraziare soprattutto voi che ci seguite quotidianamente e con costanza. I fan sulle pagine Facebook Mediaset hanno superato i 10 milioni. Con un incremento di oltre 4 milioni nell'ultimo anno E oltre 4 milioni sono anche i commenti degli utenti, dei fan.

Le pagine gestite sono 40. Da "Le iene" (2,7 milioni di fan), ad Amici (1,1 milioni), a Grande Fratello (1 milione), solo per citare le tre fanpage con il maggior numero di like.











Ma sono più numerosi i fan di sesso maschile o femminile? Abbiamo una risposta anche per questo quesito. In realtà il gentil sesso batte il sesso forte, ma lo scarto non è eccessivo: 56% a 44%.









E per il prossimo anno? Speriamo di crescere ancora e ancora di più. Ma per questo abbiamo bisogno di voi e vi ringraziamo anticipatamente. Grazie!